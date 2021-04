Auf der Bürglhöh kommt‘s Saiblingsfilet auf Skiern

Bis auf Pommes und Ketchup brauchen wir nix mehr zuzukaufen“, sagt Siegried Ratgeb nicht ohne Stolz. Der Bürglhöh-Inhaber in Bischofshofen setzt als Chefkoch auf maximale heimische Qualität. Die wertvollen Urgetreide-Sorten von Emil Platzers Biohof Gschwendt kann der 53-Jährige zu Fuß abholen. Die Forellen und Saiblinge vom eigens betriebenen Fischtisch im Winter mit den Skiern. Der Teich liegt in einem Bundesforste-Wald auf 1300 Metern Seehöhe. Die ungeräumte Forststraße dorthin ist nur im Zuge einer Skitour erreichbar. “Während Corona hab ich Zeit für den Aufstieg - die Fische packe ich einfach in den Rucksack!", lacht Ratgeb.