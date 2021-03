NASA-Expertin im virtuellen Landeanflug

Nach eigenen Angaben von Chin werden die Grenzen des Unmöglichen durch die Daten immer weiter verschoben – und sie gibt ihr Wissen gerne weiter. „Deep Data in Deep Space“: So lautet die neue Lehrveranstaltung mit Gastprofessorin Chin. In den Genuss des direkten Austauschs werden die Neo-Wissenschafter aber nicht kommen. Denn die Pandemie machte die Reise von New York nach Salzburg unmöglich und wird daher passend zum Thema virtuell erfolgen. Die Vorlesung werden daher via Internet stattfinden.