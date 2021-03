60-Jähriger seit fünf Tagen in Absam abgängig

Laut einem Zeugen soll der Abgängige am 4. März gegen 7 Uhr zur sogenannten „Buchtaler Hütte“ aufgebrochen sein. Seit diesem Tag blieben die Zeitungen vor seiner Wohnungstür liegen, was eine aufmerksame Nachbarin bemerkte. Ein Unglück wurde befürchtet, sie schlug daher am 9. März bei der Polizeiinspektion Hall in Tirol Alarm.