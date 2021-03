Sozialprojekt aus Güssing hilft wieder auf Insel

Bereits im Herbst war das Team rund um den Fotografen Pascal Violo im Lager Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos. Schon damals war allen Helfern klar, dass eine baldige Rückkehr mit noch mehr Hilfsgütern dringend nötig sei. Anfang März machte sich daher der nächste Transport in die Krisenregion auf. Mit im Gepäck waren 16.820 Euro an Spenden sowie insgesamt 25 Tonnen an Sachspenden. „Unser besonderer Dank gilt Wolf Nudeln, die bereits zum zweiten Mal ganze 300 Kilogramm an Teigwaren gespendet haben. Mich persönlich freut es besonders, wenn wir Unterstützung direkt aus der Region erhalten“, betont der Güssinger Violo.