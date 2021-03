Zweifel an Vollständigkeit der Kurz-Strache-SMS

Krisper: „Das klingt nicht so unspannend“

Der in den SMS erwähnte „Side Letter“ ist auch für NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper das Interessanteste. Was stand in diesem Side Letter, das Kurz so nervös gemacht habe, fragte Krisper: „Das klingt nicht so unspannend wie die ÖVP behauptet.“ Abermals kritisierte die pinke Fraktionsführerin die Art und Weise, wie die Chatverläufe bekannt wurden. Dies sei ein „durchschaubares, aber ärgerliches Manöver der ÖVP“ gewesen.