Alaba-Wechsel: Es ist immer eine Frage des Geldes

Was auffällt, ist, wie oft sein Name mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht wird. Da sieht man, wie gut David vermarktet wird. Kaum ist Joan Laporta neuer Präsident des FC Barcelona, wird Alaba dort zum heißen Thema. Ich persönlich glaube, dass ein Wechsel zu Barça am schwierigsten wäre. Der Klub soll über eine Milliarde Euro Schulden haben. Und es fehlt in dieser Mannschaft mehr als ein Spieler, um das alte Barcelona zu werden.