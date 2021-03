Parkinkasso: Öffi-Nutzer müssen „blechen“

Eine gesalzene indirekte Preiserhöhung kommt auf viele Unterländer Pendler zu, die von Jenbach mit dem Zug zur Arbeit fahren. Mit Fertigstellung des Parkhauses am Bahnhof werden Parkgebühren fällig. Die sollen sich an jenen des ÖBB-Parkhauses in Telfs orientieren: Das wären dann 200 Euro allein fürs Parken jährlich!