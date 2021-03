Der steinige Weg der heimischen Pionierinnen

Einzug in den Landtag

Auch in der Politik war der Anfang schwer: Zwar zogen 1919 – als die Frauen endlich wählen durften – mit Karoline Wageneder (1882-1967) und Maria Ducia (1875-1959) zwei Sozialdemokratinnen als erste Frauen in den Tiroler Landtag ein, doch bis 1934 folgten ihnen nur vier weitere weibliche Abgeordnete. „Frauen galten als ,Fremdkörper’. Ihnen wurden vor allem sogenannte weiche Politikfelder des Sozialen, der Fürsorge und der Familie zugewiesen“, schreibt Politikwissenschafterin Alexandra Weiss im Buch „Frauen in Tirol: Pionierinnen in Politik, Wirtschaft, Literatur, Musik, Kunst und Wissenschaft“, das sie mit dem Historiker Horst Schreiber und der Historikerin Ingrid Tschugg herausgegeben hat. Ducia wie ihre Parteikollegin Adele Obermayr (1894-1972) – ab 1929 im Landtag – setzten sich für die Rechte von Frauen aus unteren Schichten ein. Später war Obermayr im NS-Widerstand aktiv.