Ex-F1-Pilot Christian Klien wird TV-Experte

„Wenn die Formel 1 ab 26. März beim WM-Auftakt in Bahrain Vollgas gibt, dürfen sich die Fans bei ServusTV auf hundert Prozent Motorsport-Leidenschaft, Fachkompetenz und einzigartige Übertragungs-Qualität freuen“, schreibt der Sender am Montag in einer Aussendung.