Zwei Hundertstel fehlen „Raphi“ Haaser aufs Podest

Am Ende waren es 83 Hundertstel Rückstand auf Odermatt und der vierte Platz für den bescheidenen Tiroler. Wie er dem „ORF“ gegenüber meinte, fährt er in einer Woche im Europacup an der gleichen Piste in Saalbach. „Das Weltcup-Finale wird sich nicht ausgehen“, lächelte er.