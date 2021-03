Ab 10.30 Uhr LIVE: Super-G der Herren in Saalbach

Der derzeit in der Disziplinwertung auf Platz drei liegende Mauro Caviezel kann nicht mehr in die Entscheidung eingreifen. Der Schweizer leidet noch an den Nachwirkungen seines Trainingssturzes Anfang Jänner in Garmisch-Partenkirchen, als er eine starke Gehirnerschütterung und eine Verletzung im linken Knie erlitt. Er beendete die Saison vorzeitig.