Nordische Ski-WM: Nur einmal war Österreich besser

Die letzten beiden österreichischen Medaillengewinne bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf sind am Samstagabend im Doppelpack vergeben worden. Zunächst erhielten die Kombinierer Johannes Lamparter und Lukas Greiderer ihre Goldenen für den Teamsprint, danach die Skispringer Philipp Aschenwald, Jan Hörl, Daniel Huber und Stefan Kraft ihre Silbernen für den Teambewerb. Es waren die Medaillengewinne sechs und sieben für die ÖSV-Equipe bei diesen Titelkämpfen. Nur in Oslo 2011 waren unseren Nordischen damit noch besser.