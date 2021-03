Skispringen ab 17 Uhr LIVE: Team-Bewerb der Herren

In diesem beeindruckt der 27-jährige Kraft seinen fünf Jahre jüngeren Mannschaftskollegen. „Er ist ein geiler Typ. Er weiß genau, was er möchte“, sagte Hörl über Kraft. „Er hat eine klare Linie in seinem Konzept und in seinem Weg. Umsonst ist er nicht schon jahrelange vorne dabei.“ Mit dem 28-jährigen Daniel Huber hat noch ein Salzburger den Gold-Coup aus nächster Nähe miterlebt: „Hut ab! Gold zeigt, was für eine Größe er in der Sportart ist, dass er echt abliefern kann, wenn es darauf ankommt.“