Raphael Holzhauser führt Beerschot zum Sieg

Raphael Holzhauser war am Samstag in der belgischen Fußball-Meisterschaft Matchwinner für seinen Club Beerschot. Beim 2:1-Auswärtssieg gegen Schlusslicht Waasland-Beveren bereitete der ÖFB-Teamspieler das 1:1 durch Joren Dom (34.) vor und erzielte in der 73. Minute das Siegestor.