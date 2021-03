Neuer „Rekordtag“ bei Corona-Impfung erreicht

Anschober drückt aufs Tempo

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will das Impftempo in den kommenden Wochen mit der Verfügbarkeit von deutlich mehr Impfstoff beschleunigen, wie er am Samstag bekräftigte. „Im März werden die Liefermengen im Vergleich zu Jänner und Februar verdreifacht, ab April dann nochmals verdoppelt“, kündigte er in einer Aussendung an. Außerdem sollen 150.000 bis 200.000 Menschen, die zur Risikogruppe gehören, im Auftrag des Bundes ein „Motivationsschreiben“ zur Impfung gegen Covid-19 erhalten.