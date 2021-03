Erlass für die schärferen Corona-Maßnahmen steht

„Stichprobenkontrollen in hoher Intensität“

Anschober ordnet auch an, dass „Kontrollen in möglichst hoher Intensität mittels Stichprobenkontrollen zu erfolgen haben“ - und stellt klar, dass dazu auch der Assistenzeinsatz des Bundesheeres angefordert werden kann. Der Minister hält auch fest, dass „parallel sicherzustellen ist, dass für die von der Einschränkung betroffenen Personen ausreichende Testmöglichkeiten zur Verfügung stehen“.