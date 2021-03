Bezirk Hermagor abriegeln: Ausreise nur mit Test

Auch Pendler brauchen Tests

Das heißt, dass an fünf Tagen nach Villach pendelnde Arbeitnehmer drei solcher Tests benötigen werden. „Dazu werden neue Teststraßen geschaffen“, so der Sprecher von Landeshauptmann Peter Kaiser, Andreas Schäfermeier. Kontrolliert wird auch der öffentliche Verkehr werden - Busse müssen ohnehin an den Checkpoints vorbei und in Zügen wird es Stichprobenkontrollen geben. Für Schüler, die nach Villach pendeln, gilt ab Dienstag wieder „Distance Learning“.