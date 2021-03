Ein neuer Fitnesspfad für Körper, Seele und Geist

Der ganzheitliche Fitnesspfad beginnt nördlich des Judenbühels und verläuft am Schillerweg durch den Wald in Richtung Mühlau. Zwölf Stationen samt Übungen stehen bereit. So gilt es zum Beispiel von 100 in Dreierschritten nach unten zu zählen und gleichzeitig auf einer geraden Linie weiter zu marschieren.