Inside NÖ-Impfzentrale: Jetzt zählt jeder Stich!

Eine gespenstische Stille umgibt das Caritas-Pflegeheim St. Elisabeth in St. Pölten, als wir es am Dienstagmorgen - unter strikter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen - betreten. Zur Linken ein Flügel, der so heimelig und gemütlich eingerichtet ist wie das Wohnzimmer einer Großmutter. „Volle Absicht“, sichert man uns im Rahmen der kleinen Führung zu. Schließlich sei die Generation, die sich jetzt im Heim befindet, vorwiegend diesen Einrichtungsstil gewohnt. Schnell wird klar, es sind Details wie diese, die das Heim so besonders machen. Eine große Sonderstellung erreichte das Zentrum, in dem am 27. Dezember auch die ersten Impfungen im Land stattgefunden hatten, auch dadurch, dass es als eines von nur wenigen Heimen das Virus fernhalten konnte. Vorsicht, Rücksicht, Nachsicht „und viel Glück“ seien nötig gewesen.