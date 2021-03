„Bis Ostern wollen wir was weiterbringen“

Durch eine zusätzliche Lieferung des mRNA-Impfstoffs von Pfizer kommen 9342 Senioren schneller dran. In der kommenden Woche können insgesamt 17.387 Termine für Über-80-Jährige und erste für 79-Jährige angeboten werden. Zudem beginnt die Impfung der Hochrisikopatienten in den Arztpraxen. Hier werden ab Dienstag 200 Ordinationen beliefert, in den nächsten beiden Wochen sollen alle geplanten 600 Praxen folgen.