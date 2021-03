„Wirklich schade!“ Saison für Reichelt zu Ende

„Mein verletztes Knie aus dem 1. Trainingslauf hier in Saalbach zwingt mich leider, den Start für heute und morgen abzusagen. Es ist wirklich schade, weil ich mich die letzten Tage wieder sehr gut gefühlt habe... aber so ist es nun mal", schreibt Reichelt. Am Montag geht‘s zur genaueren Untersuchung.