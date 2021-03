„Ich denke, dass sie mich vermissen“

Kelvin Yeboah hat in Tirol für die WSG seine ersten Bundesliga-Treffer auf österreichischem Boden erzielt - und an der Stätte alter Erfolge soll die nächste Premiere her: „Ich hoffe, dass ich bald meinen ersten Treffer für Sturm bejubeln kann“, sagt die italo-ghanaische Stürmer-Rakete, „wichtiger ist allerdings ein Sieg gegen meinen Ex-Klub.“