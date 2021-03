Ab 14.30 Uhr LIVE: Salzburg gegen SKN St. Pölten

Eine Woche nach dem 1:2 gegen Sturm Graz will sich Fußball-Tabellenführer Salzburg in der Bundesliga wieder Respekt verschaffen. Im Cup ist das der Elf von Trainer Jesse Marsch mit der 4:0-Revanche gegen die Grazer am Mittwoch bereits eindrucksvoll gelungen, am Sonntag (14.30 Uhr) soll nun Nachzügler St. Pölten büßen. Den Niederösterreichern droht in Wals-Siezenheim jedenfalls Ungemach: In der Hinrunde gingen die „Wölfe“ zuhause gegen die „Bullen“ mit 2:8 unter. Wir tickern LIVE!