Platini: „Ich habe alles gegeben, was ich konnte“

Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini blickt kritisch auf die Arbeit seiner Nachfolger in der Europäischen Fußball-Union und im Weltverband FIFA. „Ich habe das, was ich für den Fußball für wichtig hielt, auch durchgesetzt. Ich habe alles gegeben, was ich konnte“, sagte der Franzose im Interview der Zeitung „Die Welt“ (Freitag).