Salah stinksauer auf Klopp - und jetzt bald weg?

Klopp nahm seinen Star-Stürmer in der 62. Minute vom Feld. So früh war der Ägypter zuletzt September 2017 ausgetauscht worden. Was unter Kommentatoren auch für Verwunderung sorgt: Gestern lag Liverpool mit 0:1 zurück, als Salah gehen musste. Die Reaktion des Ägypters? Keine, die vermuten ließe, dass er mit Klopp einen gemeinsamen Urlaub verbringen wollen würde: kein Shakehands mit dem Coach, kein Blickkontakt, stattdessen wort- und grußlos an Klopp vorbei, hinauf auf die Tribüne, wo er Minuten später immer noch den Kopf schüttelte.