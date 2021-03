Meistertrainer Klopp kiefelt an Negativrekord

Es war das erste England-Duell der deutschen Star-Trainer zwischen Jürgen Klopp und Thomas Tuchel, der Chelsea in die Spur zurückgebracht hat. Das 1:0 an den Anfield Road ist in dessen Ära das zehnte Spiel in Folge ohne Niederlage, womit die „Blues“ auf den vierten Rang vorstießen, der einen Champions-League-Startplatz garantiert. Das Goldtor erzielte Mason Mount in der 42. Minute.