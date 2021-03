Hobbyfilmer sind in Ferlach seit 40 Jahren aktiv

In den Anfangszeiten wurden der Normal-8-Film und Super-8-Film verwendet. Hafner: „Früher wurde mit der Schere geschnitten, heute wird mit Schnittprogrammen am Computer gearbeitet.“ Das derzeit größte Problem sei die Jugendarbeit, sagt Hafner: „Es gibt kaum Bereitschaft, die Geheimnisse der Schnitt- und Kameraführung zu lernen.“ Eine der wichtigsten Aufgaben sei es, lokale Ereignisse in der Büchsenmacherstadt festzuhalten. Die Hoffnung, dass heuer wieder eine Veranstaltung möglich sein wird, lebt.