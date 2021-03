Mit Lexus in die Welt der Hybridautos einsteigen!

Nichts wird so sorgsam gefertigt wie ein Lexus

Die Takumi-Meister verfügen über besondere handwerkliche und künstlerische Fähigkeiten. Ihr außergewöhnlicher Perfektionismus und ihre Leidenschaft für das, was sie tun, sind einzigartig. In der Fertigung verantwortet jeder Takumi einen ausgewählten Schritt, dem er sein ganzes Können widmet. Die japanische Handwerkskunst der Takumi genießt im Unternehmen ein besonderes Ansehen, das in der Exklusivität der Position der Takumi-Meister zum Ausdruck kommt: Lediglich 19 Takumi finden sich unter den 7700 Angestellten im Lexus Werk in Kyushu.