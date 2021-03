Schwester Notburga: Eine Nonne bewegt die Massen

Doch es gab auch böse Reaktionen. „In einem Brief hat man uns als vertrottelte Gutmenschen bezeichnet“, erzählt die Schwester und meint dann: „Wenn Gutmensch ein Schimpfwort wird, stimmt etwas nicht.“ Was würde sie jenen sagen, die das Plakat von der Wand gerissen haben? „Den Verantwortlichen würde ich fragen: Was macht dir solche Angst, was hat dich so verletzt, dass du so agierst?“