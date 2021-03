Home-Office-Potenzial nicht ausgeschöpft

Deutlich weniger Home-Office bei kleineren und mittleren Unternehmen

Der Dienstleistungssektor verzeichnet mit 40 Prozent den größten Anteil an Beschäftigten im Home-Office. Im Großhandel sind es 24 Prozent, in der Industrie knapp 22 Prozent, auf dem Bau gut zehn und im Einzelhandel knapp zehn Prozent. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben demnach wesentlich weniger auf Home-Office umgestellt als Großunternehmen. So arbeitet in der Industrie fast ein Drittel der Beschäftigten in deutschen Großunternehmen aktuell von zu Hause, bei den KMU nur knapp ein Viertel. Bereits vor Corona sei Heimarbeit in größeren Firmen weitaus üblicher gewesen, hieß es.