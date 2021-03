Apotheken sind plötzlich „verschwunden“

Pharmazeuten helfen den Ansturm auf die großen Teststraßen im Land zu bewältigen. Doch bei der Online-Anmeldung für diese Tests gibt es einmal mehr Hürden. So verschwinden einzelne Standorte aus der Liste, wenn man Suchfilter benutzt. Ein Beispiel kommt aus Tulln, wo man etwa die Sonnenapotheke nur dann findet, wenn man den Bezirk Tulln nicht auswählt. Denn der Standort ist zwar unter Niederösterreich gelistet, nicht aber in der eigentlich richtigen Region. Sonnenapotheken gibt es zwischen Enns und Leitha aber gleich ein halbes Dutzend. Testwillige Kunden, so die Kritik mehrerer Pharmazeuten, müssten also genau wissen, wonach sie suchen. Und das macht die Übersicht im Internet eigentlich wieder überflüssig. Das System soll nun überarbeitet werden.