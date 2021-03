Corona lässt die Arbeitslosigkeit nun explodieren

Ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie bringt das Virus die Salzburger Wirtschaft weiter in Bedrängnis: Ende Februar waren landesweit bereits 26.872 Menschen arbeitslos oder in Schulungen – ein Plus von 75,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Pongau stieg die Zahl der derzeit Joblosen gar um 182 Prozent an.