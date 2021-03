Negatives Ergebnis noch vor dem Test erhalten

„Es hieß, dass so etwas vorkommen könne“

Ein 42-Jähriger ließ sich kürzlich in Innsbruck testen. „Ich wurde zuerst registriert und ging dann zur Teststation. Bereits auf dem Weg dorthin habe ich eine SMS erhalten, dass ich negativ sei – obwohl ich noch nicht getestet wurde“, schildert der Mann. Er habe den Fehler gemeldet: „Es hieß, dass so etwas vorkommen könne.“