Warten auf das Eröffnungsfest

Eigentlich wollten Julia Roth und Gabriel Manahl im April des Vorjahres ihre Brauerei in Deutsch Jahrndorf mit einem rauschenden Fest eröffnen. Corona hat dem bis heute einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Paar hat sich allerdings nicht unterkriegen lassen. Ihre Biere, vier verschiedene übrigens, gibt es bei ihnen ab Hof, auf Märkten, im Selbstbedienungshütterl in Halbturn und seit gestern in der Greißlerei Der Burgenländer in Wien.