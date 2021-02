Tschechien soll auch russischen Impfstoff bekommen

Auch Kurz sprach mit Putin über "Sputnik V"-Impfstoff

Während erste europäische Länder also bereits konkrete Bestellungen an Russland gerichtet haben, hat sich am Freitag auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit Wladimir Putin über einen möglichen Kauf unterhalten. Laut Informationen des Kremls war in dem gemeinsamen Telefonat auch eine gemeinsame Produktion der Corona-Vakzine ein Thema.