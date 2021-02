Leader Gmunden Swans setzte Siegesserie fort

Die Swans Gmunden haben ihre Siegesserie in der Basketball-Superliga der Männer (BSL) fortgesetzt! Die Oberösterreicher feierten am Samstag im Spitzenspiel gegen die Dukes Klosterneuburg mit einem knappen 81:79 ihren sechsten Liga-Sieg in Folge und behaupteten die Tabellenführung einen Punkt vor den Kapfenberg Bulls. Der zweitplatzierte Titelverteidiger setzte sich dank eines Dreipunkters von Eric McClellan mit der Schlusssirene bei den Oberwart Gunners mit 90:87 durch.