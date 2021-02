Abfahrt LIVE: Breezy Johnson ins Fangnetz

Keine weitere in Top Ten

Tippler (12.), Puchner (13.) und Venier (15.) haben sich mit der nicht allzu anspruchsvollen Strecke noch nicht ganz angefreundet. Im Gegensatz zu Gut-Behrami, die mit ihrem 31. Erfolg auf höchster Ebene die Führung im Gesamtweltcup von Petra Vlhova (gute Neunte) übernahm. Ist die große Kugel bei ihr im Hinterkopf? „Mein Fokus liegt auf der heutigen Abfahrt. Eine Rolle spielt der Stand erst, wenn er nach dem Finale in Lenzerheide noch so ist“, meinte die 29-Jährige.