Kräftemessen

Brandstetter wird vorgeworfen, in seiner Zeit als Minister dem Immobilieninvestor Michael Tojner Interna zum Wiener Heumarkt-Bauprojekt verraten zu haben, was den Tatbestand des Amtsmissbrauchs oder der Verletzung des Amtsgeheimnisses erfüllen würde. Brandstetter bestreitet das. Gestern am späten Nachmittag stellte sich der Verfassungsgerichtshof hinter ihn - er bleibt Richter.