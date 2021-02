McDonald‘s-Mitarbeiter in Vomp mit Virus infiziert

Der Bezirk Schwaz kommt hinsichtlich des Coronavirus nicht zur Ruhe. Denn am Freitagabend gab es von der Gesundheitsbehörde des Landes einen Aufruf. Demnach liegen für fünf Mitarbeiter des McDonald’s-Restaurant in der Industriestraße 7 in Vomp positive Corona-Testergebnisse vor. Ob es sich dabei um die Südafrika-Mutation handelt, wird derzeit untersucht.