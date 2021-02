„Billig-Norweger“ kicken Hoffenheim aus dem Bewerb

Aubameyang rettet Arsenal

Knapp einem Aus entging Arsenal. Die „Gunners“ feierten in Piräus gegen Benfica Lissabon einen 3:2-Erfolg und behielten damit gesamt hauchdünn mit 4:3 die Oberhand. Der entscheidende Treffer von Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang fiel erst in der 87. Minute. Aubameyang hatte zuvor auch schon zum 1:0 getroffen. Die Auslosung des Achtelfinales geht am Freitag über die Bühne.