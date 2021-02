Maskenpflicht: Schlepper kassieren zusätzlich ab

„Skrupellose Banden nutzen Covid-Angst“

Alarmierend sieht Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt die Entwicklung in Sachen Schlepperkriminalität. „Banden haben sich an die Covid-Situation angepasst. Sie verbreiten unter den Flüchtlingen am Balkan Virusangst und drängen sie dazu, in ein sichereres Land zu reisen. So steigen bei uns derzeit auch die Aufgriffe.“