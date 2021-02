„Liensberger war eins mit dem Universum!“

In der siebten Folge des krone.tv-Fomats „Steilhang“ lassen Moderatorin Kimberly Budinsky und Sportjournalist Alex Hofstetter die WM in Cortina noch einmal Revue passieren. Außerdem sprechen sie über die historische Leistung von Lisa Hauser bei der Biathlon-WM, über die zwei Weltcupsiege auf der Reiteralm bei den Weltcuprennen der Skicrosser und Snowboardcrosser und über die Medaillenchancen bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf (alles im Video oben).