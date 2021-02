Was steckt hinter dem Hype um die App Clubhouse?

„Ist das richtige Produkt zur richtigen Zeit“

WKO-Vizepräsidentin und Unternehmerin Martha Schultz schlägt in die gleiche Kerbe und betont im Gespräch, ebenfalls gerne an virtuellen Talkrunden teilzunehmen. Für sie ist Clubhouse das richtige Produkt zur richtigen Zeit: „Gerade in einer Phase, in der die Menschen durch Pandemie und Lockdowns in ihrem sozialen Leben enorm eingeschränkt sind, trifft die Plattform den Nerv der Zeit. Einerseits haben die Menschen mehr Zeit und sind notgedrungen häufig zu Hause, andererseits wird das Bedürfnis nach Austausch und sozialen Kontakten – zumindest virtuell – erfüllt.“