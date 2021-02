Wilde Verfolgungsjagd quer durch Liezen

Am Hauptplatz war Schluss

in Liezen musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten und konnte endlich einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Aufgrund gravierender Mängel am Fahrzeug wurde die Kennzeichentafel abgenommen. Laut Angaben des 16-Jährigen wären die Mängel am Fahrzeug auch der Grund für seine Flucht gewesen. Er wird angezeigt. Es wurden keine Personen verletzt oder Sachen beschädigt.