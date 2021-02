Sabitzer-Bestmarke! Topklub bereitet Angebot vor

Sabitzer hatte am Dienstag in der Champions League gegen Liverpool (0:2) gepatzt und gab am Sonntag die erhoffte Antwort. Der ÖFB-Teamstürmer traf in der 28. Minute per Fernschuss. Es war sein zwölftes Tor aus der Distanz, seit seinem Bundesliga-Debüt im August 2016 hat laut „kicker“-Statistik kein anderer Spieler öfter per Weitschuss getroffen. „Das war die Reaktion, die ich erhofft hatte“, freute sich Nagelsmann. „Er war sehr ballsicher, hat viele gute Aktionen eingeleitet“, lobte der Trainer seinen Kapitän.