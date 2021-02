KI bringt mehr Lebensqualität für Diabetiker

Methode für Kleinkinder wird untersucht

In einer von der europäischen Union gesponserten Studie wird bis Ende des Monats die Tauglichkeit dieser Methode für Kleinkinder untersucht. 71 Kinder unter acht Jahren nahmen seit Herbst 2019 an der Studie teil, an der abgesehen von der Medizinischen Universität Innsbruck auch Studienzentren in Wien, Graz, Cambridge, Leeds, Luxemburg und Leipzig beteiligt waren. Die Untersuchungen dieser „besonders vulnerablen“ Gruppe würden zeigen, welchen Einfluss mit künstlicher Intelligenz gestützte Therapien auf „die Lebensqualität und Entwicklung von Kleinkindern“ trotz ihrer Diabeteserkrankung habe, erläutert Hofer.