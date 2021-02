Der Heimnimbus ist längst verflogen

Von Schalke und Marseille über Lazio und Dortmund bis hin zur heimischen Konkurrenz bissen sich alle Teams die Zähne an Salzburg aus. Inzwischen ist vom Heimnimbus wenig übrig geblieben. Natürlich waren einige Gegner übermächtig – man denke an Liverpool, die Bayern oder Atlético –, doch gab es auch hängende Köpfe nach Spielen gegen Sturm Graz oder den WAC. Fünf der letzten zehn Heimspiele gingen verloren – das gab es in der Bullen-Historie erst einmal. Just danach startete der Serienmeister die erwähnte Mega-Serie!