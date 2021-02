60-Meter-Erfolg! Magdalena Lindner sprintet zur EM

EM-Starter in Top-Form

In großartiger Form präsentierte sich gar in Hinblick auf die EM Ivona Dadic. Über 60 m Hürden wurde Österreichs „Sportlerin des Jahres“ in 8,53 Sekunden Dritte, im Kugelstoßen verzeichnete sie eine starke Serie und gewann mit 14,54 m, nur zwei Zentimeter an ihrer Hallen-Bestleistung vorbei. Hier wurde Verena Preiner mit 13,83 m Vierte. „Mit dem Kugelstoßen war ich nicht zufrieden. Ich bin nicht richtig in den Wettkampf reinkommen. Dafür waren die 60 m Hürden sehr gut“, freute sich Verena Preiner, die in einem Einlagelauf starke 8,57 lief. Dadic und Preiner sind Österreichs große Medaillen-Hoffnungen bei der Hallen-EM.