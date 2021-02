Reiselust: Ein Ausblick auf den Sommerurlaub

Ich packe meinen Koffer – wieder aus: so die derzeitige Reiselage. Doch auch in diesem Sommer werden die Neuinfektionen sinken, sind sich die Virologen sicher. Obwohl wir mit höheren Zahlen als im ersten Corona-Jahr in die Saison gehen, können wir mit einem Sommerurlaub aller Voraussicht nach rechnen. Mit Buchungen sind die Österreicher noch zaghaft: „Im Jänner gab es nur fünf Prozent Reservierungen im Vergleich zur normalen Buchungslage“, so Reisebüro-Branchensprecher Kadanka.