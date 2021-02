Räuber mit Tritt ins Gemächt in Flucht geschlagen

Auf filmreife Weise konnte eine Pinzgauerin (45) am frühen Samstagmorgen in Leogang (Salzburg) einen Überfall parieren und den Räuber zur Flucht zwingen. Der Kriminelle hatte um 7 Uhr früh gewartet, bis die Frau ihr Geschäft aufmachte. Im Inneren drängte er sie in die Ecke, forderte dabei Geld. Sie begann zu schreien und trat ihm daraufhin in den Unterleib. Er suchte ohne Beute das Weite. Ein Passant konnte den Mann einholen und stellen.